В Берлине задержаны Z-диверсанты

В Германии задержаны четыре человека, подозреваемые в серии актов вандализма, которые, по версии следствия, могли быть организованы по указанию из России. Как сообщает Deutsche Welle, среди задержанных — граждане Сербии, Боснии и Герцеговины и Германии. Они использовали строительную пену для повреждения выхлопных систем автомобилей. С декабря 2024 года подобным образом были выведены из строя около 270 машин.

Один из подозреваемых заявил, что их завербовал гражданин России, который передавал инструкции через мобильное приложение. За каждый поврежденный автомобиль, по его словам, участникам платили по 100 евро и предоставляли несколько тысяч евро в качестве стартового капитала. Следствие рассматривает версию, что это могло быть частью российской операции, направленной на дискредитацию партии «Зеленые» перед досрочными выборами в бундестаг, которые назначены на 23 февраля 2025 года.