Израиль атаковал Ливан
02:11 485
ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по объектам "Хезболлы" в районе А-Туфах на юге Ливана, пишет Lebanon 24.
По некоторым сведениям, удары нанесены также по тылу в районе Бекаа на востоке страны. Вероятно, речь идет по серии атак. Помимо этого военные самолеты ЦАХАЛ замечены в воздушном пространстве Бейрута.
О повреждениях, погибших и пострадавших информации пока нет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!