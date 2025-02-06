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Израиль атаковал Ливан

02:11 485

ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по объектам "Хезболлы" в районе А-Туфах на юге Ливана, пишет Lebanon 24.

По некоторым сведениям, удары нанесены также по тылу в районе Бекаа на востоке страны. Вероятно, речь идет по серии атак. Помимо этого военные самолеты ЦАХАЛ замечены в воздушном пространстве Бейрута.

О повреждениях, погибших и пострадавших информации пока нет.

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