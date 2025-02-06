Нетаньяху поставил условие: пусть уезжают!
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов завершить конфликт в Газе, если лидеры ХАМАС покинут сектор, пишет Axios.
В ходе визита в США премьер Израиля заявил американским коллегам, что готов завершить конфликт в секторе Газа, если руководство палестинского движения ХАМАС покинет регион и отправится в изгнание в третью страну.
Имена лидеров ХАМАС, а также возможные страны, куда они могут отправиться, не уточняются.
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