Человек Януковича открыл в Баку компанию и продает военное оборудование в Россию

Константин Кучер, бывший руководитель Агентства оборонной промышленности Украины, а также фигурант уголовного дела, обвиненный в коррупции и получивший политическое убежище во Франции в период правления свергнутого президента Украины Виктора Януковича, открыл компанию в Баку, через которую продает России запасные части и оборудование для истребителей. Об этом сообщает украинский «Канал 24», основываясь на материалах расследования, проведенного хакерской группой Cyber Resistance. Руководя Агентством оборонной промышленности, Кучер, присвоив государственные средства, сбежал в 2011 году во Францию, где получил политическое убежище. В 2012 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту присвоения Кучером полутора миллионов долларов государственных средств.

Как известно, после аннексии Крыма в 2014 году западные страны начали вводить против России экономические санкции, ограничивая, в числе прочего, продажу военных технологий и оборудования. В том же году Константин Кучер открыл в Румынии компанию SC NEVES 77 SOLUTIONS SRL., которая закупала в Украине оружейные комплекты для истребителей Су-30 и отправляла их в одну из компаний Индии. Напомним, что ПАО «Иркут» (с 2023 года — корпорация «Яковлев») — это российская авиастроительная компания, занимающаяся производством военных самолетов, в частности, многоцелевых истребителей Су-30 и их модификаций, которые военно-космические силы России активно применяют в ходе развязанной агрессии против Украины. В декабре 2013 года российская компания «Морспецтехника» подписала с «Иркутом» соглашение об обеспечении производства самолетов Су-30МКИ, которые изготавливались по лицензии для Индии. В рамках этого соглашения были заказаны 473 комплекта вооружения для самолетов, произведенных в Украине.

Су-30МКИ — это двухместный, двухмоторный, многоцелевой истребитель, разработанный российским авиапроизводителем «Сухой» и построенный по лицензии Hindustan Aeronautics Limited (HAL). специально для ВВС Индии. Но до индийских покупателей дошла лишь первая партия из 248 самолетов - после того, как Украина наложила в 2014 году запрет на военно-техническое сотрудничество с Россией, остальная техника так и не была поставлена. А вернуть средства или передать уже произведенное вооружение стало невозможно из-за антироссийских санкций и разрыва цепочек поставок. Ключевую роль в разрешении этой ситуации сыграла румынская компания SC NEVES 77 SOLUTIONS SRL, организовавшая для Hindustan Aeronautics Limited напрямую из Украины в Индию поставку 225 комплектов вооружения. Что позволило «Иркуту» избежать штрафных санкций со стороны «Рособоронэкспорта» и индийского заказчика, а также расторгнуть контракт без финансовых потерь. Владельцами и основателями румынской компании являлись Константин Кучер и его сын Роман, который числился директором компании. В конце 2018 года, согласно служебной записке, с которой ознакомились журналисты, у «Иркута» возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом установленной на истребителях Су-30СМ авионики иностранного производства. Речь шла о внутренних дисплеях и других важных элементах кабины экипажа и самолета в целом, которые производились французскими компаниями THALES и SAFRAN.

В декабре 2018 года российское предприятие «Росавиаспецкомплект» подписало с «Иркутом» соглашение о поставке оборудования производства THALES и SAFRAN. Однако на тот момент уже вступили в силу международные санкции, которые запрещали продавать России подобную продукцию. Тогда «Иркут» предложил использовать румынскую компанию SC NEVES 77 SOLUTIONS SRL, которая уже имела опыт схем по обходу санкций. В меморандуме также сообщалось, что компания организовала обучение двух специалистов, которые должны были выполнить соответствующие работы. Одним из них был украинец Роман Фецяк, имевший вид на жительство в Испании. К 2019 году проблема технического обслуживания стала по-настоящему острой, и «Иркут» начал рассматривать два параллельных решения - ремонт существующего оборудования и закупку новых запчастей. Здесь функции различных компаний, связанных с Константином Кучером, начинают разветвляться. Один трек— это поставка нового оборудования, другой — ремонт существующего. 23 сентября 2019 года Петр Гриценко, генеральный директор «Росавиаспецкомплекта», посетил Казахстан, где было принято решение организовать ремонт французской техники на местном авиаремонтном заводе № 405, который заключил с испанской компанией Aero Design System SL (ADS) контракты на поставку запасных частей и техническое обслуживание авионики французского производства. Параллельно было подписан договор о неразглашении. После чего ADS стала официальным представителем казахстанского ремонтного завода №405 по авиационной технике в странах Евросоюза. Такие же соглашения были подготовлены к подписанию с румынской компанией, принадлежащей Кучеру. В итоге, владельцами испанской компании Aero Design System SL (ADS) стали Константин Кучер с супругой, а также Фецяк.

Казахстанский авиаремонтный завод № 405 планировал создать центр по обслуживанию авионики. Для этого компания «Росавиаспецкомплект» заключила контракт с казахстанской фирмой ARC Group на легальную поставку в Казахстан оборудования, требующего ремонта. После чего на Иркутский авиационный завод прибыли казахстанские специалисты, прошедшие обучение во французских компаниях THALES и SAFRAN. Хотя изначально «Росавиаспецкомплект» сотрудничал с румынской компанией Кучера, договор о поставке французского оборудования был подписан с азербайджанской Global Force Technology Ltd – вроде бы, независимой компанией, никак не связанной с Кучером. Однако соглашение о переводе долга показывает, что румынская компания Кучера имела в Азербайджане свой филиал, зарегистрированный по адресу Баку, проспект Бабека, 12А. Кроме того, сам Кучер указал на LinkedIn своим работодателем азербайджанскую компанию Global Force Technology Ltd. В мае 2021 года Ольга Вольнова-Кучер, жена Константина, передала все акции Neves 77 Solutions SRL азербайджанской компании Global Force Technology (GFT) Ltd. А 10 февраля 2022 года в Париже, в офисе юридической фирмы, прошла встреча руководителей немецкой компании RED, азербайджанской GFT и испанской ADS. Основное внимание было уделено поставкам авиационных двигателей в условиях международных санкций против России и регуляторных ограничений. В частности, обсуждалась поставка трех двигателей, ранее произведенных для «Иркута». RED сообщил, что они не могли быть переданы «Иркуту» из-за запрета немецкого регулятора BAFA. Тогда компании решили использовать альтернативную схему передачи двигателей через ADS с последующей перепродажей GFT и другим лицам. Соответственно, компании Константина Кучера сыграли ключевую роль в обходе санкций ЕС против России.