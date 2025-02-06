Человек Януковича открыл в Баку компанию и продает военное оборудование в Россию
Константин Кучер, бывший руководитель Агентства оборонной промышленности Украины, а также фигурант уголовного дела, обвиненный в коррупции и получивший политическое убежище во Франции в период правления свергнутого президента Украины Виктора Януковича, открыл компанию в Баку, через которую продает России запасные части и оборудование для истребителей.
Об этом сообщает украинский «Канал 24», основываясь на материалах расследования, проведенного хакерской группой Cyber Resistance.
Руководя Агентством оборонной промышленности, Кучер, присвоив государственные средства, сбежал в 2011 году во Францию, где получил политическое убежище.
В 2012 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту присвоения Кучером полутора миллионов долларов государственных средств.
Как известно, после аннексии Крыма в 2014 году западные страны начали вводить против России экономические санкции, ограничивая, в числе прочего, продажу военных технологий и оборудования.
В том же году Константин Кучер открыл в Румынии компанию SC NEVES 77 SOLUTIONS SRL., которая закупала в Украине оружейные комплекты для истребителей Су-30 и отправляла их в одну из компаний Индии.
Напомним, что ПАО «Иркут» (с 2023 года — корпорация «Яковлев») — это российская авиастроительная компания, занимающаяся производством военных самолетов, в частности, многоцелевых истребителей Су-30 и их модификаций, которые военно-космические силы России активно применяют в ходе развязанной агрессии против Украины.
В декабре 2013 года российская компания «Морспецтехника» подписала с «Иркутом» соглашение об обеспечении производства самолетов Су-30МКИ, которые изготавливались по лицензии для Индии. В рамках этого соглашения были заказаны 473 комплекта вооружения для самолетов, произведенных в Украине.
Су-30МКИ — это двухместный, двухмоторный, многоцелевой истребитель, разработанный российским авиапроизводителем «Сухой» и построенный по лицензии Hindustan Aeronautics Limited (HAL). специально для ВВС Индии.
Но до индийских покупателей дошла лишь первая партия из 248 самолетов - после того, как Украина наложила в 2014 году запрет на военно-техническое сотрудничество с Россией, остальная техника так и не была поставлена. А вернуть средства или передать уже произведенное вооружение стало невозможно из-за антироссийских санкций и разрыва цепочек поставок.
Ключевую роль в разрешении этой ситуации сыграла румынская компания SC NEVES 77 SOLUTIONS SRL, организовавшая для Hindustan Aeronautics Limited напрямую из Украины в Индию поставку 225 комплектов вооружения. Что позволило «Иркуту» избежать штрафных санкций со стороны «Рособоронэкспорта» и индийского заказчика, а также расторгнуть контракт без финансовых потерь.
Владельцами и основателями румынской компании являлись Константин Кучер и его сын Роман, который числился директором компании.
В конце 2018 года, согласно служебной записке, с которой ознакомились журналисты, у «Иркута» возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом установленной на истребителях Су-30СМ авионики иностранного производства. Речь шла о внутренних дисплеях и других важных элементах кабины экипажа и самолета в целом, которые производились французскими компаниями THALES и SAFRAN.
В декабре 2018 года российское предприятие «Росавиаспецкомплект» подписало с «Иркутом» соглашение о поставке оборудования производства THALES и SAFRAN. Однако на тот момент уже вступили в силу международные санкции, которые запрещали продавать России подобную продукцию.
Тогда «Иркут» предложил использовать румынскую компанию SC NEVES 77 SOLUTIONS SRL, которая уже имела опыт схем по обходу санкций.
В меморандуме также сообщалось, что компания организовала обучение двух специалистов, которые должны были выполнить соответствующие работы. Одним из них был украинец Роман Фецяк, имевший вид на жительство в Испании.
К 2019 году проблема технического обслуживания стала по-настоящему острой, и «Иркут» начал рассматривать два параллельных решения - ремонт существующего оборудования и закупку новых запчастей.
Здесь функции различных компаний, связанных с Константином Кучером, начинают разветвляться. Один трек— это поставка нового оборудования, другой — ремонт существующего.
23 сентября 2019 года Петр Гриценко, генеральный директор «Росавиаспецкомплекта», посетил Казахстан, где было принято решение организовать ремонт французской техники на местном авиаремонтном заводе № 405, который заключил с испанской компанией Aero Design System SL (ADS) контракты на поставку запасных частей и техническое обслуживание авионики французского производства.
Параллельно было подписан договор о неразглашении.
После чего ADS стала официальным представителем казахстанского ремонтного завода №405 по авиационной технике в странах Евросоюза.
Такие же соглашения были подготовлены к подписанию с румынской компанией, принадлежащей Кучеру. В итоге, владельцами испанской компании Aero Design System SL (ADS) стали Константин Кучер с супругой, а также Фецяк.
Казахстанский авиаремонтный завод № 405 планировал создать центр по обслуживанию авионики. Для этого компания «Росавиаспецкомплект» заключила контракт с казахстанской фирмой ARC Group на легальную поставку в Казахстан оборудования, требующего ремонта. После чего на Иркутский авиационный завод прибыли казахстанские специалисты, прошедшие обучение во французских компаниях THALES и SAFRAN.
Хотя изначально «Росавиаспецкомплект» сотрудничал с румынской компанией Кучера, договор о поставке французского оборудования был подписан с азербайджанской Global Force Technology Ltd – вроде бы, независимой компанией, никак не связанной с Кучером. Однако соглашение о переводе долга показывает, что румынская компания Кучера имела в Азербайджане свой филиал, зарегистрированный по адресу Баку, проспект Бабека, 12А.
Кроме того, сам Кучер указал на LinkedIn своим работодателем азербайджанскую компанию Global Force Technology Ltd.
В мае 2021 года Ольга Вольнова-Кучер, жена Константина, передала все акции Neves 77 Solutions SRL азербайджанской компании Global Force Technology (GFT) Ltd. А 10 февраля 2022 года в Париже, в офисе юридической фирмы, прошла встреча руководителей немецкой компании RED, азербайджанской GFT и испанской ADS. Основное внимание было уделено поставкам авиационных двигателей в условиях международных санкций против России и регуляторных ограничений.
В частности, обсуждалась поставка трех двигателей, ранее произведенных для «Иркута». RED сообщил, что они не могли быть переданы «Иркуту» из-за запрета немецкого регулятора BAFA. Тогда компании решили использовать альтернативную схему передачи двигателей через ADS с последующей перепродажей GFT и другим лицам.
Соответственно, компании Константина Кучера сыграли ключевую роль в обходе санкций ЕС против России.
Участники встречи для минимизации рисков, связанных с санкциями, обсудили также возможность создания в Баку центра технического обслуживания и открытия совместной летной школы. Представители RED подчеркнули, что нарушение нормативных требований может привести к запрету на использование в Российской Федерации двигателей на любых воздушных судах.
На момент написания этой статьи двигатели в Россию поставлены не были, а «Росавиаспецкомплект», который должен был это сделать, выплачивал «Иркуту» из собственных средств компенсацию за невыполнение обязательств.
В ходе анализа внутренней переписки компании «Росавиаспецкомплект» были выявлены факты закупок американского оборудования у Sensata Technologies. Закупки осуществлялись в интересах российской компании «НьюТекноСервис», а предметом поставок были термостаты. Согласно скриншоту внутреннего электронного письма, поставка термостатов была организована азербайджанской компанией Global Force Technology Ltd.
Пытаясь найти информацию об этой компании, haqqin.az обнаружил лишь ограниченные сведения. В одном из них, опубликованном в ноябре 2021 года, указано, что филиал компании «Neves 77 Solutions SRL» был зарегистрирован в налоговых органах Азербайджана по адресу Баку, Хатаинский район, проспект Бабек, дом 12A, а юридическим представителем филиала значится гражданин Французской Республики Кучер Константин Антонович.
Другие источники содержат объявления о вакансиях на должность генерального директора и офис-менеджера, размещенные в разное время компанией «Global Force Technology».
У этой компании нет веб-сайта, отсутствуют контактные номера, а на платформе Linkedin в качестве электронного адреса компании указан неработающий домен http://globalforcetech.com/.