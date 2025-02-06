Теперь в Баку сносят уникальный старинный квартал

В столице готовится снос ещё одного исторически значимого района, известного как «квартал Тезепир». Этот район, в котором жили и творили такие выдающиеся личности, как Алибековы, Ашурбековы, Ростроповичи, Кара Караев, Агабала Гулиев, Ахмед Раджабли, Джалил Мамедгулузаде, славится старинными банями, Донанской церковью, мечетями и десятками памятников архитектуры.

Суть проблемы и ход работ Несмотря на заверения местных чиновников о их приверженности к сохранению памятников национальной архитектуры, в квартале Тезепир уже ведутся измерительные работы - размечаются участки домов, на здания наносятся отметки… Однако у общественности нет и исчерпывающей информации о самом проекте. Известно лишь, что в рамках закупки, объявленной ООО «Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir», с закрытым акционерным обществом «Vest LTD» был заключён контракт на работы стоимостью 37 миллионов 230 тысяч манатов. Предполагается, что на улицах Тагизаде, А. Шаига, Н. Ашурбекова и ряде других методом подрыва будут разрушены несколько десятков зданий здания общим объёмом 36.658 кубометров. Независимые архитекторы выражают тревогу по поводу текущих событий. Сразу после первых новостей о предполагаемом сносе, в доме, где находится музей-квартира семьи Ростропович, были разрушены несколько квартир. Из здания вынесли окна, демонтировали двери, потолки и полы, что привело к аварийному состоянию всего объекта. Архитекторы указывают, что подобные действия нарушают целостность исторического ансамбля квартала, где каждое здание и памятник занимают своё место в сложном контексте городской архитектуры XIX века.

«Разрушенные комнаты невозможно отделить от основного здания, - говорит известный архитектор Абдул Гусейнов, сопровождавший журналиста haqqin.az. - Архитектура квартала создавалась с учетом масштабов окружающей застройки и расположенной рядом мечети». Кроме музея семьи Ростропович, в районе находятся и другие объекты, требующие особого внимания. Так, на улице Саида Рустамова расположено здание периода Азербайджанской Демократической Республики, а на улице Муртузы Мухтарова — исторические памятники архитектуры, подверженные вибрационному воздействию маршрутных автобусов. Архитектор Гусейнов предлагает для сохранения исторического облика этого района превратить его в пешеходную зону. Историческая ценность квартала «Квартал Тезепир» – это не только уникальный комплекс старинных зданий, но и место, где жили и творили знаменитые представители азербайджанской научной и творческой интеллигенции. Судя по исследованиям историка архитектуры Шамиля Фатуллаева, застройка этого района началась ещё во времена Бакинского ханства. Донанская церковь, которой скоро исполнится 200 лет, изначально функционировала, как караван-сарай. Этот уникальный исторический ансамбль требует тщательного изучения и бережного подхода.

Особого внимания заслуживают музеи-квартиры на улице Сулеймана Тагизаде с их экспозициями, посвященными жизни великого Джалила Мамедгулузаде и семьи Алибековых, что лишь подчеркивает культурную и историческую значимость этого района. На запросы независимых архитекторов главный архитектор Баку Акиф Абдуллаев представил формальный ответ со ссылками на статьи законодательства, которые легитимируют снос зданий, представляющих историческую и культурную ценность. Однако по мнению специалистов, законы Азербайджанской Республики, по существу, запрещают снос исторических памятников. В Государственной службе охраны, развития и реставрации культурного наследия нам сообщили, что памятники, находящиеся в границах ряда улиц, официально охраняются, и их снос законодательством не предусмотрен. Тем не менее, уже не раз имели место случаи исключения объектов местного значения из реестра и их последующий снос. Недавний инцидент с вмешательством в архитектурный памятник на улице Ростроповичей стал поводом для вмешательства государственных служб, после чего работы по сносу были временно приостановлены.