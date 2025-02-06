Иордания угрожает войной Израилю

Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытается насильственно переселить палестинцев из Газы, у Иордании не останется другого выхода, кроме как объявить войну еврейскому государству. Об этом сообщают британские СМИ. Это предупреждение последовало после повторных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Иордания и Египет в рамках «очистки» сектора Газа должны принять палестинцев. Правительственные источники в Аммане подчеркивают, что война — это последнее, чего хочет Иордания, и что Хашимитское королевство стремится к мирному урегулированию. В то же время, они абсолютно уверены - если палестинские беженцы начнут массово пересекать границу, то власти Иордании ее закроют. Ну, а если израильтяне попытаются открыть ее силой, то Иордания воспримет это, как «акт войны».

И хотя официальный Амман не испытывает никаких иллюзий относительно исхода прямого вооруженного противостояния с Израилем, иного выбора у них просто не остается. Попытка изгнать палестинцев из Газы будет рассматриваться Иорданией как явное нарушение мирного соглашения, подписанного с Израилем в 1994 году. Ранее Амман уже направил к своим западным рубежам дополнительные батальоны, в ответ на что Израиль объявил о создании новой восточной дивизии для защиты своей границы с Иорданией. Западные эксперты называют предложение Трампа «экзистенциальной проблемой» для Хашимитской династии. Они также напоминают, что Иордания является одной из самых бедных стран мира по водным ресурсам - при населении в 12 миллионов человек большинство подданных Хашимитского королевства живет вдоль реки Иордан, то есть, вплотную к границе с Израилем. И в таких условиях эта страна физически не может принять значительный поток беженцев. Несмотря на значительное военное превосходство Израиля, эксперты считают, что возможная победа еврейского государства над Иорданией будет лишь условной. Протяженность границы между двумя странами составляет 400 километров — то есть, она в десять раз больше, чем граница Израиля с сектором Газы. Значительная часть этой территории представляет собой горные и скалистые районы, контроль над которыми со стороны полиции практически невозможен. Что повышает вероятность затяжной партизанской войны, притока боевиков из Сирии, Ирака, Саудовской Аравии и других арабских стран и создания ситуации, аналогичной афганской.

Если начнется война, Иордания утратит стабильность, которую десятилетиями обеспечивала на восточной границе Израиля. Дело в том, что, даже несмотря на резкое ухудшение двухсторонних отношений после эскалации в Газе и на Западном берегу, диалог между Израилем и Иорданией никогда не прерывался. Однако в октябре 2023 года, вскоре после начала боевых действий, король Иордании Абдалла прямо заявил: «Что касается беженцев, направляющихся в Иорданию, то это наша красная линия». Но на прошлой неделе президент Трамп публично заявил, что, в рамках плана переселения 1,5 миллиона человек из сектора Газа, он обсудил с королем Абдаллой вопрос «разделения большей ответственности». В ответ король Абдалла во время переговоров с европейскими чиновниками в Брюсселе категорически отверг этот план, а министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил в минувший понедельник: «Любые обсуждения альтернативной родины для палестинцев неприемлемы». Тем временем, угрозы Дональда Трампа прекратить американскую помощь Иордании, а также наличие военных баз США в Аммане еще больше осложняют обстановку.

Эксперты отмечают, что в Иордании уже более двух миллионов человек зарегистрированы, как палестинские беженцы, и новый приток переселенцев может нарушить и без того хрупкий этнический баланс в стране. Напомним, что приток в Иорданию беженцев в период с 1948 по 1967 годы привел королевство к серьезному внутреннему кризису. В 1970 году в ходе столкновений между палестинскими группировками и иорданскими властями, вошедшими в историю, как «Черный сентябрь», Хашимитская династия жестко подавила бунт палестинцев. И сегодня в Аммане опасаются, что новая волна переселения может вновь спровоцировать волну гражданского противостояния. В субботу на встрече в Каире высокопоставленные дипломаты Египта, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара официально отвергли план Трампа по принудительному переселению палестинцев. После заявлений Трампа взаимоотношения Анкары с новой администрацией США, которые Турция всячески пытается сохранить, приобрели новый оттенок.