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Маску уже не рады

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
03:23 875

Знаменитый инженер-предприниматель и миллиардер Илон Маск будто прирос к Дональду Трампу. Их тесное сближение стало просто бросаться в глаза на финальной стадии президентской кампании, когда Маск неоднократно принимал участие в предвыборных митингах и щедро спонсировал гонку, а после победы буквально не отходил от победителя и будто перебрался жить в Мар-а-Лаго. Он даже присутствовал при телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами.

Ситуацию немного откорректировала Сюзан Уайлз, глава аппарата Белого дома, распорядившаяся предоставить Маску офис подальше от корпуса, где расположен Овальный кабинет. И все равно того все еще очень много.

Реакция американцев на эту избыточность экстравагантного гения не заставила себя ждать.

46% американцев не хотят влияния Маска на президента США

Опрос, проведенный сразу после выборов компанией YouGov по заказу The Economist, показывал, что 47% республиканцев хотели, чтобы Илон Маск оказывал большое влияние на новую администрацию, еще 29% были не против его некоторого влияния. Лишь 12% вообще не были бы этому рады.  Сейчас, три недели спустя после того, как Трамп занял свое место в Белом доме, уже только 26% его сторонников хотели бы, чтобы Маск имел большое влияние на президента, 43% согласны на небольшое, а число тех, кто против всякого, увеличилось до 17%.

Понятно, что среди демократов и независимых число поклонников Маска меньше, чем среди республиканцев, но и здесь заметна динамика роста недовольства. В ноябре 15% демократов и 26% независимых говорили, что значительное влияние Маска на Трампа было бы желательно. Сейчас таких только по 6% в каждой из групп.

В целом среди американцев только 13% хотели бы большого влияния Маска (в ноябре таких было 34%), 25% - небольшого (22% в ноябре), 46% - никакого (против 30% в ноябре).

Падает и рейтинг ди Вэнса

При этом сейчас 51% опрошенных считают, что он имеет очень сильное влияние (78% демократов, 41% независимых и 35% республиканцев). Из чего несложно сделать вывод, что большинству американцев не нравится то, что они сейчас видят: Маска ну слишком много! При этом его-то, в отличие от Дональда Трампа, как раз никто не выбирал.

Впрочем, и у избранного наряду с президентом вице-президента не очень хорошо идут дела. Буквально за неделю рейтинг одобрения деятельности Ди Вэнса резко ушел вниз. На прошлой неделе 45% опрошенных говорили о позитивном отношении к нему, 43% - о негативном. На этой уже только 40% позитивных откликов и 47% негативных.

Конечно, это могут быть конъюнктурные колебания, но тенденция в целом не самая отрадная для новой администрации. И, в отличие от Илона Маска, которого в любой момент Трамп может задвинуть подальше, чтобы уменьшить отрицательные последствия его чрезмерной активности, то вице-президента никуда не денешь, с ним придется идти до конца срока.

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