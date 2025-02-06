Маску уже не рады
Знаменитый инженер-предприниматель и миллиардер Илон Маск будто прирос к Дональду Трампу. Их тесное сближение стало просто бросаться в глаза на финальной стадии президентской кампании, когда Маск неоднократно принимал участие в предвыборных митингах и щедро спонсировал гонку, а после победы буквально не отходил от победителя и будто перебрался жить в Мар-а-Лаго. Он даже присутствовал при телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами.
Ситуацию немного откорректировала Сюзан Уайлз, глава аппарата Белого дома, распорядившаяся предоставить Маску офис подальше от корпуса, где расположен Овальный кабинет. И все равно того все еще очень много.
Реакция американцев на эту избыточность экстравагантного гения не заставила себя ждать.
Опрос, проведенный сразу после выборов компанией YouGov по заказу The Economist, показывал, что 47% республиканцев хотели, чтобы Илон Маск оказывал большое влияние на новую администрацию, еще 29% были не против его некоторого влияния. Лишь 12% вообще не были бы этому рады. Сейчас, три недели спустя после того, как Трамп занял свое место в Белом доме, уже только 26% его сторонников хотели бы, чтобы Маск имел большое влияние на президента, 43% согласны на небольшое, а число тех, кто против всякого, увеличилось до 17%.
Понятно, что среди демократов и независимых число поклонников Маска меньше, чем среди республиканцев, но и здесь заметна динамика роста недовольства. В ноябре 15% демократов и 26% независимых говорили, что значительное влияние Маска на Трампа было бы желательно. Сейчас таких только по 6% в каждой из групп.
В целом среди американцев только 13% хотели бы большого влияния Маска (в ноябре таких было 34%), 25% - небольшого (22% в ноябре), 46% - никакого (против 30% в ноябре).
При этом сейчас 51% опрошенных считают, что он имеет очень сильное влияние (78% демократов, 41% независимых и 35% республиканцев). Из чего несложно сделать вывод, что большинству американцев не нравится то, что они сейчас видят: Маска ну слишком много! При этом его-то, в отличие от Дональда Трампа, как раз никто не выбирал.
Впрочем, и у избранного наряду с президентом вице-президента не очень хорошо идут дела. Буквально за неделю рейтинг одобрения деятельности Ди Вэнса резко ушел вниз. На прошлой неделе 45% опрошенных говорили о позитивном отношении к нему, 43% - о негативном. На этой уже только 40% позитивных откликов и 47% негативных.
Конечно, это могут быть конъюнктурные колебания, но тенденция в целом не самая отрадная для новой администрации. И, в отличие от Илона Маска, которого в любой момент Трамп может задвинуть подальше, чтобы уменьшить отрицательные последствия его чрезмерной активности, то вице-президента никуда не денешь, с ним придется идти до конца срока.