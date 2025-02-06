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Не Трамп, так Вэнс: Пашинян встретился с вице-президентом США

08:18 1188

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках рабочего визита в США встретился с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, отношения Еревана и Вашингтона. 

Напомним, ранее армянские СМИ писали, что власти Армении пытались организовать встречу премьер-министра Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом, но это не удалось. Утверждалось, что в попытки организовать встречу были вовлечены все структуры армянского МИД, посольство Армении в США, также с просьбой способствовать встрече обратились к влиятельным американским республиканцам армянского происхождения.

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