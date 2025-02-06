Не Трамп, так Вэнс: Пашинян встретился с вице-президентом США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках рабочего визита в США встретился с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, отношения Еревана и Вашингтона.
Напомним, ранее армянские СМИ писали, что власти Армении пытались организовать встречу премьер-министра Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом, но это не удалось. Утверждалось, что в попытки организовать встречу были вовлечены все структуры армянского МИД, посольство Армении в США, также с просьбой способствовать встрече обратились к влиятельным американским республиканцам армянского происхождения.