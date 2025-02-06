Турция как новый архитектор обороны Европы

Происходящая в последние годы масштабная трансформация оборонной промышленности Европы привлекает не столько даже традиционные центры Старого Света, сколько Турцию. По мнению европейских экспертов, Анкара переживает «тихую революцию» в оборонной сфере и постепенно превращается в одного из архитекторов будущей оборонной структуры Европы. И если еще десять лет назад мало кто мог представить, что Турция способна преодолеть серьезные ограничения в этой области, то теперь резко актуализирован вопрос, как интегрировать турецкие оборонные системы в структуры НАТО. В мае 2024 года Турция поставила в Польшу ударные беспилотники Bayraktar TB2, ранее сыгравшие ключевую роль в боевых действиях на территории Ливии, Идлиба, Карабаха и Украины, а также активно использовавшиеся против повстанческих группировок в Африке. Таким образом, Анкара впервые осуществила экспорт БПЛА в страну, являющуюся членом НАТО и ЕС.

После чего покупателями турецких беспилотников стали Румыния и Албания, а переговоры с Латвией, Литвой, Венгрией, Словакией и Сербией находятся на стадии завершения. Особенно остро вопрос интеграции турецких беспилотников в оборонные системы НАТО встал в ходе войны в Украине. Однако поворотным моментом в «турецком прорыве» стало приобретение компанией Baykar в декабре 2024 года итальянского предприятия Piaggio Aerospace, открывшего новую главу оборонного сотрудничества Турции с НАТО и Евросоюзом. Эксперты отмечают, что партнерство между итальянской Leonardo и Baykar приведет не только к интеграции турецких беспилотников в системы связи и управления НАТО, но и сформирует новую модель взаимодействия Турции с европейским военно-промышленным комплексом. Кроме того, учитывая, что объем экспорта турецкой оборонной продукции достиг в 2024 году 7,2 миллиарда долларов, роль Анкары в обеспечении безопасности Европы будет пересмотрена, что может привести к беспрецедентному расширению ее присутствия на европейском рынке вооружений.

Следует также отметить, что сотрудничество Европы с Турцией и интеграция в системы НАТО не ограничиваются компанией Baykar. 20 декабря 2024 года правительство Испании подписало с Турцией соглашение о покупку 24 реактивных учебных самолетов Hürjet. Этот контракт включает участие Испании в проекте, что свидетельствует о переменах в отношении Европы к турецкой авиационной промышленности. Компания Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) сотрудничает с рядом европейских оборонных компаний в рамках совместных проектов. Помимо этого, весьма высока вероятность того, что компания Baykar под руководством Сельджука Байрактара, благодаря приобретению итальянской Piaggio Aerospace, вновь примет участие в производстве самолетов F-35. Напомним, что после покупки у России ЗРК С-400, Турция была исключена из программы F-35. Впрочем, еще до этого в отношениях Анкары и Вашингтоном возникали проблемы, связанные с разногласиями по поводу гражданской войны в Сирии и курдских формирований РПК/ОНС, из-за чего США отказались продать Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot.

И вот сегодня Турция, не ограничиваясь продажей военной продукции, стремится занять стратегическую позицию в центре оборонной инфраструктуры Европы и стать неотъемлемой частью оборонной промышленности Старого Света. Анкара рассматривает согласие ЕС на покупку предприятия Piaggio Aerospace и, соответственно, на доступ к европейским военным технологиям, как позитивный шаг к сотрудничеству с Турцией на партнерских началах. Как и прежде, Европа в значительной степени зависит от внешних поставщиков, и турки в этой связи предлагают себя, как альтернативного и ответственного стратегического партнера. Кроме того, усилия Анкары в направлении Европы могут помочь преодолеть долговременную пропасть между НАТО и Европейским Союзом в сфере оборонной промышленности, которая с приходом Дональда Трампа, как ожидается, будет только углубляться. Это также важно с точки зрения предоставления партнерам Североатлантического альянса более широких технологических возможностей.