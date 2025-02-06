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Администрация Трампа уволит тысячи сотрудников USAID

09:50 1014

Администрация президента США Дональда Трампа планирует резко сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас в агентстве работают более 10 тыс., однако свои должности сохранят всего 294 человек, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Утверждается, что в африканском бюро USAID останется только 12 сотрудников, в азиатском бюро — восемь.

«Это возмутительно», — сказал экс-глава USAID Брайан Этвуд. По его мнению, массовое увольнение персонала «фактически уничтожит агентство, которое помогло спасти десятки миллионов людей по всему миру от смерти».

Госдеп пока никак не прокомментировал информацию о предполагаемых сокращениях.

USAID было создано в 1961 году для предоставления гумпомощи другим странам. 20 января Трамп объявил о заморозке инициативы USAID на 90 дней — за это время должны провести ревизию их программ. 3 февраля президент США назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора USAID. Тот обвинил агентство в нарушении запрета на финансирование помощи.

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