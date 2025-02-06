Администрация Трампа уволит тысячи сотрудников USAID

Администрация президента США Дональда Трампа планирует резко сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас в агентстве работают более 10 тыс., однако свои должности сохранят всего 294 человек, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Утверждается, что в африканском бюро USAID останется только 12 сотрудников, в азиатском бюро — восемь.