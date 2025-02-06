Трамп угрожает России новыми санкциями

По словам Келлога, администрация президента США считает недостаточными санкции против России. «Действительно, можно было бы усилить санкции, особенно недавние ограничения, [против добычи и экспорта нефти]. Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять», - сказал он в интервью The New York Post.

«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки - так уж устроены переговоры», - сказал Келлог, добавив, что соглашение, вероятно, не будет приемлемым и удовлетворительным для всех, но необходимо «попытаться найти баланс».

Келлог также сказал, что Дональд Трамп «хочет остановить кровопролитие - просто остановить его - и уже потом исходить из этого в будущих переговорах». По его словам, именно в этом состоит цель нынешней администрации США на украинском векторе внешней политики, переговоры же должны быть сфокусированы на «крайне сложных» вопросах поствоенного урегулирования.

«Прекращение войны между Россией и Украиной - действительно работа всей администрации, это общеправительственный подход. Вся наша команда по национальной безопасности обсуждает это - президент, вице-президент, помощник по национальной безопасности, госсекретарь и министр финансов, Совет национальной безопасности Белого дома. Все работают сообща», - сказал он.