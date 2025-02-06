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Трамп угрожает России новыми санкциями

что происходит?
09:57 3495

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов ужесточить санкции в отношении Российской Федерации для завершения войны в Украине.

С соответствующим заявлением выступил спецпосланник президента США по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог.

По словам Келлога, администрация президента США считает недостаточными санкции против России. «Действительно, можно было бы усилить санкции, особенно недавние ограничения, [против добычи и экспорта нефти]. Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять», - сказал он в интервью The New York Post.

Спецпосланник президента США по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог

«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки - так уж устроены переговоры», - сказал Келлог, добавив, что соглашение, вероятно, не будет приемлемым и удовлетворительным для всех, но необходимо «попытаться найти баланс».

Келлог также сказал, что Дональд Трамп «хочет остановить кровопролитие - просто остановить его - и уже потом исходить из этого в будущих переговорах». По его словам, именно в этом состоит цель нынешней администрации США на украинском векторе внешней политики, переговоры же должны быть сфокусированы на «крайне сложных» вопросах поствоенного урегулирования.

«Прекращение войны между Россией и Украиной - действительно работа всей администрации, это общеправительственный подход. Вся наша команда по национальной безопасности обсуждает это - президент, вице-президент, помощник по национальной безопасности, госсекретарь и министр финансов, Совет национальной безопасности Белого дома. Все работают сообща», - сказал он.

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