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Над Аляской пропал самолет

10:22 1484

Самолет, на борту которого находились десять пассажиров и пилот, пропал на Аляске, сообщают местные власти.

«В настоящее время мы реагируем на сообщение о пропавшем самолете компании Bering Air. На борту находилось десять человек, самолет Cessna Caravan следовал из Уналаклита в Ном», - сообщила в социальных сетях добровольная пожарная служба города Ном, расположенного на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски.

Сообщается, что ведутся активные наземные поиски самолета. Возможность поиска с воздуха ограничена из-за погоды и видимости.

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