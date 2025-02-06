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Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Германия вернула Азербайджану азербайджанцев

10:25 2217

45 граждан Азербайджана возвращены из Германии в рамках соглашения между Азербайджаном и Европейским союзом «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения».

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по реинтеграции возвращенных граждан Азербайджана и разрешению возможных сложностей, с которыми они могут столкнуться.

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