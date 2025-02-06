Украинские чиновники ведут активные переговоры со спецпредставителем Трампа

Стороны обсудили предстоящий визит спецпредставителя в Украину. Ермак отметил, что приоритетом для Украины является достижение справедливого и устойчивого мира. Также говорилось о ситуации на фронте и вопросе безопасности гражданского населения Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона провела «основательную дискуссию» со спецпредставителем Трампа по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом.

По словам Маркаровой, это будет не первая их встреча, но первая с момента, когда Кит Келлог официально был назначен на должность спецпредставителя.

«Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил президент Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами - главой ВАТ (Офиса атташе по обороне) генералом Кременецким и заместителем Денисом Сеником», - говорится в сообщении.