Украинские чиновники ведут активные переговоры со спецпредставителем Трампа
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом.
Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства в пятницу, 7 февраля.
Стороны обсудили предстоящий визит спецпредставителя в Украину. Ермак отметил, что приоритетом для Украины является достижение справедливого и устойчивого мира. Также говорилось о ситуации на фронте и вопросе безопасности гражданского населения Украины.
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Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона провела «основательную дискуссию» со спецпредставителем Трампа по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом.
Об этом сообщается на Facebook-странице украинского посла.
По словам Маркаровой, это будет не первая их встреча, но первая с момента, когда Кит Келлог официально был назначен на должность спецпредставителя.
«Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил президент Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами - главой ВАТ (Офиса атташе по обороне) генералом Кременецким и заместителем Денисом Сеником», - говорится в сообщении.