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В России задержали готовивших «теракты против высокопоставленных офицеров» женщин

10:50 1226

ФСБ сообщила о задержании четырех женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Утверждается, что они подозреваются в работе на украинские спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО РФ и объектов топливно-энергетического комплекса», - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По ее данным, задержанные якобы прошли в Украине обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

В ходе обысков у них изъяли взрывчатку, детонаторы и средства связи с кураторами. Все задержанные признались в своих действиях. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

ФСБ также опубликовала видео с допросом женщин. Одна из задержанных в Ростове-на-Дону рассказывает, что была завербована в 2023 году сотрудником СБУ через Telegram. По ее словам, она собирала данные по местам жительства, автомобилям и местам посещения высокопоставленных сотрудников Минобороны. За выполнение таких задач кураторы переводили вознаграждения в виде криптовалюты.

Спецслужба не раскрыла личности задержанных и другие подробности операции.

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