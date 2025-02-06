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Профсоюзы подали в суд на администрацию Трампа

11:05 591

Американская организация дипломатической службы и федерация государственных служащих подали в суд округа Колумбия на администрацию президента США Дональда Трампа с целью заблокировать попытки Белого дома закрыть Агентство по международному развитию (USAID), сообщает телеканал CNN.

Истцы заявили, что Трамп совершил ряд «неконституционных и незаконных действий»: «Эти действия привели к глобальному гуманитарному кризису, резко остановив важную работу сотрудников USAID, грантополучателей и подрядчиков. Они стоили тысячам американцев рабочих мест. И они поставили под угрозу интересы национальной безопасности США», - говорится в иске.

Как заявляют профсоюзы, Конгресс США является единственной организацией, обладающей полномочиями ликвидировать USAID. Истцы просят суд признать меры, которые приняла администрация Трампа, незаконными и издать приказ, требующий от администрации президента «прекратить действия по закрытию деятельности USAID способом, не санкционированным Конгрессом».

Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам. В понедельник чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к конфиденциальным данным. Тысячи сотрудников USAID узнали из сообщения, опубликованного на сайте агентства на этой неделе, что с 11:59 7 февраля они будут отправлены в административный отпуск. Сотрудникам USAID за рубежом было предоставлено 30 дней на возвращение в США. По данным журналистов, администрация Трампа сократила численность персонала с более чем 10 тыс. до менее 300 сотрудников.

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