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Сирия и США ведут переговоры о судьбе американских баз

11:28 434

Новые власти Сирии обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа будущее американских баз на сирийской территории, для решения вопроса требуется «некоторое время».

 Об этом заявил министр обороны сирийского правительства переходного периода Мурхаф Абу Касра.

«Все ожидали прихода к власти Трампа. Для [решения] этого вопроса американской администрации и новому сирийскому правительству потребуется некоторое время», - сказал Абу Касра в интервью газете The Washington Post.

По словам сирийского министра, в настоящее время на эту тему «ведутся переговоры».

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