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Так убили Насраллу

видео
11:31 1206

Появилось новое видео, запечатлевшее момент удара по бункеру лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Уличные камеры зафиксировали один из ракурсов атаки, совершённой израильскими ВВС 27 сентября 2024 года, в результате которой генсек ливанской шиитской организации был убит.

Хотя на видео запечатлена не сама точка удара, а его периферия, можно увидеть мощь взрыва и его разрушительные последствия.

27 сентября 2024 года Хасан Насралла, генеральный секретарь радикальной организации «Хезболла», был убит в ходе израильского авиаудара в Бейруте. Удар произошёл, когда руководители «Хезболлы» встречались в подземной штаб-квартире в районе Дахияна на юге Бейрута.

Операция, проведённая 119-й эскадрильей ВВС Израиля с использованием истребителей F-16, включала в себя сброс нескольких тонн боеприпасов, в том числе противобункерных бомб (2300 кг) американского производства, в результате чего подземная штаб-квартира была уничтожена. Армия обороны Израиля дала операции кодовое название «Новый порядок».

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