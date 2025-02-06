МЧС выявило нарушения в Гёйгёле

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения безопасности на промышленных и горнорудных предприятиях.

В этом контексте инспекторы Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горнодобывающем контроле провели плановую проверку на станции наполнения сжиженным газом, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Низами Алиеву в городе Гёйгёль.

Во время проверки были выявлены нарушения, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей. В частности, на станции не проводились периодические проверки защитных клапанов и манометров, установленных на трех емкостях для сжиженного газа. Кроме того, несмотря на то что эти емкости были сняты с учета в Агентстве по запросу владельца, они продолжали эксплуатироваться. Также было установлено, что периодическая проверка одного из этих резервуаров истекла.

Поскольку устранение выявленных нарушений невозможно в кратчайшие сроки, а также учитывая угрозу для жизни и здоровья людей, эксплуатация станции наполнения сжиженным газом была приостановлена сотрудниками Агентства, предпринимателю был передан акт с требованием устранить нарушения.