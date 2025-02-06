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Экс-министр обороны Израиля признал, что игнорировал безопасность заложников

11:48 311

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант признал, что он настаивал на продолжении ударов по сектору Газа, несмотря на вероятность того, что израильские пленные, удерживаемые в эксклаве, в результате этого могут быть убиты.

Об этом политик сообщил газете «Едиот ахронот» и телеканалу «Канал 12».

По словам экс-чиновника, перед началом наземного наступления в Газе 27 октября 2023 года он получил предупреждения о том, что находящиеся там израильтяне могут быть убиты в ходе атак. Несмотря на это, Галант настоял на начале наземной операции.

«Я сказал тогда премьер-министру Биньямину Нетаньяху: у нас с ХАМАС одно и то же. Мы хотим защитить пленных, а они хотят использовать их в качестве инструмента давления», - рассказал Галант.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галанта с должности министра обороны в ноябре прошлого года. Глава правительства обосновал свое решение подрывом доверия на фоне продолжающейся войны в секторе Газа.

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