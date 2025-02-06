Экс-министр обороны Израиля признал, что игнорировал безопасность заложников

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант признал, что он настаивал на продолжении ударов по сектору Газа, несмотря на вероятность того, что израильские пленные, удерживаемые в эксклаве, в результате этого могут быть убиты.

Об этом политик сообщил газете «Едиот ахронот» и телеканалу «Канал 12».

По словам экс-чиновника, перед началом наземного наступления в Газе 27 октября 2023 года он получил предупреждения о том, что находящиеся там израильтяне могут быть убиты в ходе атак. Несмотря на это, Галант настоял на начале наземной операции.

«Я сказал тогда премьер-министру Биньямину Нетаньяху: у нас с ХАМАС одно и то же. Мы хотим защитить пленных, а они хотят использовать их в качестве инструмента давления», - рассказал Галант.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галанта с должности министра обороны в ноябре прошлого года. Глава правительства обосновал свое решение подрывом доверия на фоне продолжающейся войны в секторе Газа.