Крупный пожар в Стамбуле
11:55 586
В Стамбуле произошел пожар на фабрике по производству резины, сообщает TRT Haber.
Отмечается, что загорелся двухэтажный цех в промышленной зоне Башакшехир. На место происшествия были направлены многочисленные пожарные, полицейские и медицинские бригады. Над ликвидацией огня работают 66 человек и 19 единиц техники. Пожарные спасли трех человек, оказавшихся в ловушке на крыше здания.
Причина пожара пока неизвестна.
February 7, 2025
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