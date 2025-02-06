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Нетаньяху благодарит Трампа

11:57 341

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Международного уголовного суда (МУС).

Сообщение с благодарностью офис израильского премьера опубликовал на странице в Х.

«Спасибо, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС. Он защитит Америку и Израиль от антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда, у которого нет ни юрисдикции, ни оснований для судебного преследования», — передает офис премьера слова Нетаньяху.

В ноябре 2024 года суд выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта. По мнению судей, оба «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили проживающих в секторе Газа гражданских лиц доступа к предметам первой необходимости, включая еду, воду, лекарства, топливо и электричество, что привело к гибели мирного населения.

Трамп 7 февраля 2025 года подписал указ о финансовых санкциях против МУС за расследования против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля.

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