Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь

Украина признательна Азербайджану и лично президенту Ильхаму Алиеву за очередную партию гуманитарной помощи. Эта поддержка важна для украинского народа и функционирования экономики страны.

Об этом заявил журналистам советник по экономическим вопросам посольства Украины Олег Клынченко в Сумгаите, откуда была отгружена очередная партия гумпомощи из Азербайджана.

«Эта помощь действительно спасает украинские жизни, украинский народ и обеспечивает функционирование нашей экономики. Совсем недавно на форуме в Давосе президенты Владимир Зеленский и Ильхам Алиев встретились, и эта встреча стала еще одним событием, гарантирующим наше стратегическое партнерство, показателем, что наши отношения имеют прочную основу», - заявил Клынченко.