Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь
Украина признательна Азербайджану и лично президенту Ильхаму Алиеву за очередную партию гуманитарной помощи. Эта поддержка важна для украинского народа и функционирования экономики страны.
Об этом заявил журналистам советник по экономическим вопросам посольства Украины Олег Клынченко в Сумгаите, откуда была отгружена очередная партия гумпомощи из Азербайджана.
«Эта помощь действительно спасает украинские жизни, украинский народ и обеспечивает функционирование нашей экономики. Совсем недавно на форуме в Давосе президенты Владимир Зеленский и Ильхам Алиев встретились, и эта встреча стала еще одним событием, гарантирующим наше стратегическое партнерство, показателем, что наши отношения имеют прочную основу», - заявил Клынченко.
* * * 12:24
Из Азербайджана в Украину направлена очередная партия гуманитарной помощи, передает АзерТАдж.
Согласно информации, гуманитарная помощь отправлена с территории Сумгаитского технологического парка.
Заведующий отделом Министерства энергетики Алескер Гасанов сообщил журналистам, что груз гуманитарной помощи включает электрокабели, провода и трансформаторы. Согласно заявлению, поступившему с украинской стороны, оборудование предназначено для восстановления энергоснабжения пострадавших от войны территорий.
Напомним, что, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, на гуманитарную помощь для Украины Министерству энергетики выделен 1 млн долларов.
Общая сумма оказанной Азербайджаном Украине помощи превысила уже 40 млн долларов. К 2025 году в Украину было поставлено около 120 трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций, около 70 генераторов, а также более 3,3 миллиона метров кабелей и проводов.