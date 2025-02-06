USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Новость дня
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь

фото; обновлено 13:17
13:17 2261

Украина признательна Азербайджану и лично президенту Ильхаму Алиеву за очередную партию гуманитарной помощи. Эта поддержка важна для украинского народа и функционирования экономики страны.

Об этом заявил журналистам советник по экономическим вопросам посольства Украины Олег Клынченко в Сумгаите, откуда была отгружена очередная партия гумпомощи из Азербайджана.

«Эта помощь действительно спасает украинские жизни, украинский народ и обеспечивает функционирование нашей экономики. Совсем недавно на форуме в Давосе президенты Владимир Зеленский и Ильхам Алиев встретились, и эта встреча стала еще одним событием, гарантирующим наше стратегическое партнерство, показателем, что наши отношения имеют прочную основу», - заявил Клынченко.

* * * 12:24

Из Азербайджана в Украину направлена очередная партия гуманитарной помощи, передает АзерТАдж.

Согласно информации, гуманитарная помощь отправлена с территории Сумгаитского технологического парка.

Заведующий отделом Министерства энергетики Алескер Гасанов сообщил журналистам, что груз гуманитарной помощи включает электрокабели, провода и трансформаторы. Согласно заявлению, поступившему с украинской стороны, оборудование предназначено для восстановления энергоснабжения пострадавших от войны территорий.

Напомним, что, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, на гуманитарную помощь для Украины Министерству энергетики выделен 1 млн долларов.

Общая сумма оказанной Азербайджаном Украине помощи превысила уже 40 млн долларов. К 2025 году в Украину было поставлено около 120 трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций, около 70 генераторов, а также более 3,3 миллиона метров кабелей и проводов.

Кремль о закрытии Русского дома в Баку
Кремль о закрытии Русского дома в Баку новость дополнена
14:05 1137
Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь
Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь фото; обновлено 13:17
13:17 2262
Аналитик Stratfor: У Азербайджана есть опасения по России и Ирану
Аналитик Stratfor: У Азербайджана есть опасения по России и Ирану
13:13 2149
Грозные заявления Хаменеи
Грозные заявления Хаменеи обновлено 13:10
13:10 3219
Трамп угрожает России новыми санкциями
Трамп угрожает России новыми санкциями что происходит?
09:57 5312
Атака на самолет AZAL. Обычно аферисты заметают следы
Атака на самолет AZAL. Обычно аферисты заметают следы былое и думы; все еще актуально
6 февраля 2025, 21:02 10792
Сирия назвала свои условия России
Сирия назвала свои условия России
10:59 4029
Турция как новый архитектор обороны Европы
Турция как новый архитектор обороны Европы новый мир
09:25 4531
Иордания угрожает войной Израилю
Иордания угрожает войной Израилю новый поворот
03:06 8328
Маску уже не рады
Маску уже не рады наш комментарий
03:23 6408
Человек Януковича открыл в Баку компанию и продает военное оборудование в Россию
Человек Януковича открыл в Баку компанию и продает военное оборудование в Россию сенсационные подробности
02:30 10600

ЭТО ВАЖНО

Кремль о закрытии Русского дома в Баку
Кремль о закрытии Русского дома в Баку новость дополнена
14:05 1137
Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь
Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь фото; обновлено 13:17
13:17 2262
Аналитик Stratfor: У Азербайджана есть опасения по России и Ирану
Аналитик Stratfor: У Азербайджана есть опасения по России и Ирану
13:13 2149
Грозные заявления Хаменеи
Грозные заявления Хаменеи обновлено 13:10
13:10 3219
Трамп угрожает России новыми санкциями
Трамп угрожает России новыми санкциями что происходит?
09:57 5312
Атака на самолет AZAL. Обычно аферисты заметают следы
Атака на самолет AZAL. Обычно аферисты заметают следы былое и думы; все еще актуально
6 февраля 2025, 21:02 10792
Сирия назвала свои условия России
Сирия назвала свои условия России
10:59 4029
Турция как новый архитектор обороны Европы
Турция как новый архитектор обороны Европы новый мир
09:25 4531
Иордания угрожает войной Израилю
Иордания угрожает войной Израилю новый поворот
03:06 8328
Маску уже не рады
Маску уже не рады наш комментарий
03:23 6408
Человек Януковича открыл в Баку компанию и продает военное оборудование в Россию
Человек Януковича открыл в Баку компанию и продает военное оборудование в Россию сенсационные подробности
02:30 10600
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться