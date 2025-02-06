Десятки умерли от поддельного алкоголя в Турции
12:35 1108
Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил, что в столичном регионе зафиксированы 33 летальных исхода после употребления контрафактного алкоголя.
«Из-за употребления контрафактного алкоголя погибли 33 человека, 20 человек находится в реанимации», - приводит слова Шахина телеканал NTV.
Также губернатор сообщил, что в ходе расследования ситуации с появлением на рынке поддельного алкоголя «задержаны 32 человека, 13 из которых помещены под арест».
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