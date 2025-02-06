Грозные заявления Хаменеи
Иран не должен вести с США никаких переговоров, так как они однажды уже обманули Тегеран: заключили с ним ядерную сделку, не выполнили ее условия, не стали снимать антииранские санкции и расторгли соглашение в одностороннем порядке.
Об этом заявил верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи, комментируя предложение американского президента Дональда Трампа заключить с Ираном «отличную сделку».
«[В 2015 году] мы заключили сделку с США, …пошли на множество уступок другой стороне. Однако американцы не выполнили условий договора. Тот же человек, который сейчас у власти, расторг договор. До его прихода те, с кем договор был заключен, не исполняли его. Договор был направлен на снятие санкций США, однако они не были отменены. С таким правительством не должно быть никаких переговоров. Вести переговоры [с ними] - глупо, неразумно и нечестно», - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.
* * * 12:42
Иран в случае угроз со стороны Соединенных Штатов ответит «без колебаний», заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи на встрече с командованием ВВС и ПВО армии Ирана.
«Американцы высказывают свою точку зрения о нас, угрожают нам. Если они будут угрожать нам, мы будем угрожать им. Если они реализуют эту угрозу, мы ответим взаимностью. Если они посягнут на безопасность нашей страны, мы без колебаний сделаем то же самое», - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.