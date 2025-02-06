Грозные заявления Хаменеи

Иран не должен вести с США никаких переговоров, так как они однажды уже обманули Тегеран: заключили с ним ядерную сделку, не выполнили ее условия, не стали снимать антииранские санкции и расторгли соглашение в одностороннем порядке.

Об этом заявил верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи, комментируя предложение американского президента Дональда Трампа заключить с Ираном «отличную сделку».

«[В 2015 году] мы заключили сделку с США, …пошли на множество уступок другой стороне. Однако американцы не выполнили условий договора. Тот же человек, который сейчас у власти, расторг договор. До его прихода те, с кем договор был заключен, не исполняли его. Договор был направлен на снятие санкций США, однако они не были отменены. С таким правительством не должно быть никаких переговоров. Вести переговоры [с ними] - глупо, неразумно и нечестно», - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.