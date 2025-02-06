Россиянам запретили становиться чехами

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, предусматривающий запрет на предоставление гражданства страны гражданам России. Даже в случае отказа от паспорта большинство из россиян не смогут получить чешское гражданство до окончания войны в Украине. В уголовный кодекс вводится новая статья, запрещающая несанкционированное сотрудничество с иностранным государством, сообщает «Радио Свобода».

Основная часть законопроекта определяет порядок приёма украинских беженцев в стране. Режим приёма беженцев продлён на один год, временная защита даёт возможность беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Экономически самостоятельным беженцам поправка даёт возможность получить специальный вид на жительство, который позднее позволит им остаться в стране на постоянное жительство.

В то же время документ усложняет порядок приёма украинских детей в государственные и муниципальные школы, это положение закона критиковалось как дискриминационное.

Протесты жителей страны с российским гражданством вызвала поправка, запрещающая им получать гражданство Чехии. Даже в случае отказа от паспорта их заявки будут заморожены, за исключением политических беженцев и детей до 15 лет. Это положение тоже критиковали правозащитники.