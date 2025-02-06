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ВСУ прорвали оборону и продвинулись вглубь России

обновлено 12:56
12:56 3817

В Курской области ВСУ начали новую волну механизированных штурмов и продвинулись в тылу россиян на юго-восток от Суджи. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW).

«Украинские силы заняли позиции к юго-западу от Махновки и к северу и востоку от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь и взяли Колмаков и Фанасеевку», - указано в отчете.

Аналитики детализировали, что украинские силы были примерно численностью с батальон и продвинулись на 5 км. В обзоре приводятся данные российских военкоров, которые заявили, что ВСУ атаковали с использованием от 30 до 50 единиц бронетехники.

ISW обратил внимание, что в РФ обеспокоены из-за продвижения ВСУ, поскольку это может угрожать тыловым районам российской группировки к югу от Суджи, и затруднить способность россиян перекрыть украинские наземные линии связи.

Аналитики отметили, что штурмовые действия ВСУ в Курской области продолжаются, что создает дополнительное давление на дислоцированные на границе с Украиной российские подразделения.

Российский «военкор» Владимир Романов утверждает, что под контролем ВСУ сейчас находятся населенные пункты Фанасеевка и Черкасская Конопелька. При этом якобы в районе этих населенных пунктов есть российские войска, однако их мало, они ждут подкрепление. По словам Романова, ВСУ добились успеха на этом участке фронта и в результате вранья командиров ВС РФ о реальной обстановке на поле боя. Z-паблики пишут, что вчера был снят с должности командир 11-й бригады ВДВ, однако новый командир вряд ли изменит ситуацию на поле боя. Также военные эксперты утверждают, что российские войска, находящиеся в Куриловке, попали в «огневой мешок».

В то же время Минобороны России заявляет, что подразделения группировки войск «Север» «сорвали попытку» контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. «Все атаки противника были отражены», - сказали в ведомстве.

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