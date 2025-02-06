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Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
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Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Синоптики о погоде на завтра: мокрый снег, снег, ветер

13:01 1339

В субботу, 8 февраля, в Баку и на Апшероне ожидаются осадки, утром в некоторых местах полуострова мокрый снег, прогнозируется сильный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит до 2°, днем до 3° тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-75%.

В регионах Азербайджана осадки, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем - 5-8° тепла, ночью в горах 10-15°, днем - 2-6° мороза.

В некоторых горных районах на дорогах гололед.

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