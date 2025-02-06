Аналитик Stratfor: У Азербайджана есть опасения по России и Ирану

У Азербайджана есть опасения по поводу сближения Ирана и России. Об этом армянским СМИ заявил аналитик американского разведывательно-аналитического центра Stratfor Мэтью Орр.

«Наращивание сотрудничества между Россией и Ираном создает определенные риски для Азербайджана», - отметил эксперт.

При этом Орр не исключил ударов Израиля по Ирану.

По его словам, Израиль на протяжении последнего года уже нанес удары по Ирану, и есть данные о том, что иранские системы ПВО и ПРО находятся в уязвимом состоянии.

«В таком случае Израиль может подумать, что сейчас и стоит нанести удары, чтобы помещать Ирану заполучить ядерное оружие. Кроме того, нынешнее израильское руководство считает, что администрация Трампа будет менее склонна противодействовать желанию Израиля по этому вопросу. Администрация Трампа против таких ударов, против крупной дестабилизации региона, но израильтяне могут рассчитывать на то, что американцы не будут сильно вмешиваться», - подчеркнул аналитик.