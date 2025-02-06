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Южная Корея купила вертолеты у России

13:30 1126

Южная Корея впервые с 2014 года импортировала российские вертолеты на $4,1 млн, передает РИА Новости со ссылкой на статистику республики.

Также в 2024 году Сеул импортировал 34,5 т запчастей для летательных аппаратов из Москвы на $5,2 млн, это на 69,2% меньше показателей 2023-го и является минимумом с 2022-го. Объем импорта разных запчастей самолетов, вертолетов или дронов составил $2,9 млн, винтов — $2,04 млн, шасси и их частей — $261 тыс.

Согласно данным российской Федеральной таможенной службы, по итогам января-октября 2024 года Южная Корея стала шестой среди крупнейших торговых партнеров России после Китая (33,8%), Индии (8,8%), Турции (8,3%), Беларуси (7,1%) и Казахстана (4%). Доля Сеула составила 2,1% от товарооборота с Москвой.

После вторжения РФ в Украину Южная Корея неоднократно вводила санкции против России.

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