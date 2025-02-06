USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Новость дня
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Кремль о закрытии Русского дома в Баку

новость дополнена
14:05 1170

Кремль считает ситуацию вокруг Русского дома в Баку «недоразумением» и надеется ее урегулировать.

Так сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это недоразумение, и мы сожалеем. Мы будем ставить этот вопрос с коллегами на разных уровнях и не исключаем, что он будет поднят на уровне глав государств», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Песков подчеркнул, что Москва будет «решать эти проблемы через диалог, руководствуясь традиционно добрыми отношениями» с Баку.

Азербайджан 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома ввиду отсутствия у него регистрации в качестве юридического лица. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты от Азербайджана.

Кремль о закрытии Русского дома в Баку
Кремль о закрытии Русского дома в Баку новость дополнена
14:05 1171
Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь
Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь фото; обновлено 13:17
13:17 2273
Аналитик Stratfor: У Азербайджана есть опасения по России и Ирану
Аналитик Stratfor: У Азербайджана есть опасения по России и Ирану
13:13 2170
Грозные заявления Хаменеи
Грозные заявления Хаменеи обновлено 13:10
13:10 3239
Трамп угрожает России новыми санкциями
Трамп угрожает России новыми санкциями что происходит?
09:57 5322
Атака на самолет AZAL. Обычно аферисты заметают следы
Атака на самолет AZAL. Обычно аферисты заметают следы былое и думы; все еще актуально
6 февраля 2025, 21:02 10795
Сирия назвала свои условия России
Сирия назвала свои условия России
10:59 4041
Турция как новый архитектор обороны Европы
Турция как новый архитектор обороны Европы новый мир
09:25 4536
Иордания угрожает войной Израилю
Иордания угрожает войной Израилю новый поворот
03:06 8335
Маску уже не рады
Маску уже не рады наш комментарий
03:23 6411
Человек Януковича открыл в Баку компанию и продает военное оборудование в Россию
Человек Януковича открыл в Баку компанию и продает военное оборудование в Россию сенсационные подробности
02:30 10604

ЭТО ВАЖНО

Кремль о закрытии Русского дома в Баку
Кремль о закрытии Русского дома в Баку новость дополнена
14:05 1171
Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь
Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь фото; обновлено 13:17
13:17 2273
Аналитик Stratfor: У Азербайджана есть опасения по России и Ирану
Аналитик Stratfor: У Азербайджана есть опасения по России и Ирану
13:13 2170
Грозные заявления Хаменеи
Грозные заявления Хаменеи обновлено 13:10
13:10 3239
Трамп угрожает России новыми санкциями
Трамп угрожает России новыми санкциями что происходит?
09:57 5322
Атака на самолет AZAL. Обычно аферисты заметают следы
Атака на самолет AZAL. Обычно аферисты заметают следы былое и думы; все еще актуально
6 февраля 2025, 21:02 10795
Сирия назвала свои условия России
Сирия назвала свои условия России
10:59 4041
Турция как новый архитектор обороны Европы
Турция как новый архитектор обороны Европы новый мир
09:25 4536
Иордания угрожает войной Израилю
Иордания угрожает войной Израилю новый поворот
03:06 8335
Маску уже не рады
Маску уже не рады наш комментарий
03:23 6411
Человек Януковича открыл в Баку компанию и продает военное оборудование в Россию
Человек Януковича открыл в Баку компанию и продает военное оборудование в Россию сенсационные подробности
02:30 10604
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться