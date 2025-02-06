Кремль о закрытии Русского дома в Баку

Кремль считает ситуацию вокруг Русского дома в Баку «недоразумением» и надеется ее урегулировать.

Так сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это недоразумение, и мы сожалеем. Мы будем ставить этот вопрос с коллегами на разных уровнях и не исключаем, что он будет поднят на уровне глав государств», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Песков подчеркнул, что Москва будет «решать эти проблемы через диалог, руководствуясь традиционно добрыми отношениями» с Баку.

Азербайджан 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома ввиду отсутствия у него регистрации в качестве юридического лица. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты от Азербайджана.