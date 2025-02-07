Минздрав организовал медосмотры для жителей Джебраила

Очередное подобное мероприятие, организованное Минздравом, состоялось 7 февраля. В ходе акции, которое впервые было организовано в городе Джебраиле, медперсонал Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения оказал медицинские услуги жителям города, сообщили в министерстве.

Министерство здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение» продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставления медицинских консультаций.

Обследования проводились в специально оборудованной и оснащенной полным комплектом медицинского оборудования мобильной клинике НИИ легочных заболеваний Минздрава. Мобильные клиники за счет модульного принципа построения оборудования созданы с целью обеспечения качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающему в отдаленных районах, начиная от различных диагностических процедур до оказания первичной медицинской помощи.

В ходе акции пульмонолог, фтизиатр, аллерголог, кардиолог, рентгенолог, радиолог и врач-лаборант НИИ легочных заболеваний с использованием различных инструментально-диагностических методов провели флюорографию органов грудной клетки, электрокардиографию, эхокардиографию, УЗИ-обследование, спирометрию и анализ крови.

По результатам обследований лицам, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, были даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. В целом, в ходе акции около 300 жителей Джебраила прошли осмотр врачей.