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Минздрав организовал медосмотры для жителей Джебраила

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14:33 392

Министерство здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение» продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставления медицинских консультаций.

Очередное подобное мероприятие, организованное Минздравом, состоялось 7 февраля. В ходе акции, которое впервые было организовано в городе Джебраиле, медперсонал Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения оказал медицинские услуги жителям города, сообщили в министерстве.

Обследования проводились в специально оборудованной и оснащенной полным комплектом медицинского оборудования мобильной клинике НИИ легочных заболеваний Минздрава. Мобильные клиники за счет модульного принципа построения оборудования созданы с целью обеспечения качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающему в отдаленных районах, начиная от различных диагностических процедур до оказания первичной медицинской помощи.

В ходе акции пульмонолог, фтизиатр, аллерголог, кардиолог, рентгенолог, радиолог и врач-лаборант НИИ легочных заболеваний с использованием различных инструментально-диагностических методов провели флюорографию органов грудной клетки, электрокардиографию, эхокардиографию, УЗИ-обследование, спирометрию и анализ крови.

По результатам обследований лицам, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, были даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. В целом, в ходе акции около 300 жителей Джебраила прошли осмотр врачей.

Затем для жителей Джебраильского района было организовано информационно-просветительское мероприятие. Выступившие с презентациями сотрудники НИИ отметили, что целью акции является улучшение здоровья населения путем проведения регулярных выездных медицинских осмотров населения, переселенного на освобожденные от оккупации территории. Помимо этого, мероприятие организовано с целью оказания поддержки и помощи в охране здоровья жителей Джебраила, а также повышения осведомленности об основных аспектах здоровья легких и профилактических мерах.

Вместе с тем на мероприятии местному населению была предоставлена полезная информация о заболеваниях легких и их профилактике, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.

Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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