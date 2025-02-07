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Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
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Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Япония хочет мира с Россией

14:38 1151

Япония привержена политике заключения мирного договора с Россией и считает отсутствие такого документа спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны «прискорбным фактом». Об этом заявил японский премьер-министр Сигэру Исиба в своем видеообращении, показанном на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий», то есть южной части Курильских островов. Сейчас глава правительства находится с визитом в США.

«Прискорбно, что даже сейчас, спустя 80 лет после окончания войны, вопрос о северных территориях не решен, а между Японией и Россией не заключен мирный договор», - сказал он.

«Правительство привержено решению проблемы принадлежности четырех северных островов и заключению мирного договора», - добавил Исиба, повторив ранее звучавшие утверждения о том, что из-за вторжения России в Украину ситуация в отношениях между Москвой и Токио по-прежнему тяжелая.

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