Кремль: Путин не выступит по самолету AZAL

Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать с заявлением относительно крушения вблизи казахстанского города Актау самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, не планируется [выступление по теме катастрофы самолета]», - сказал Песков.