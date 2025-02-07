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Кремль: Путин не выступит по самолету AZAL

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Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать с заявлением относительно крушения вблизи казахстанского города Актау самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, не планируется [выступление по теме катастрофы самолета]», - сказал Песков.

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