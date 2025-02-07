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Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
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Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Экс-генерал Ходжес призывает срочно принять Украину в НАТО и Евросоюз

14:46 941

Украину следует принять в НАТО и Евросоюз, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны РФ.

Такое мнение высказал генерал США в отставке, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в статье для журнала Europäische Sicherheit & Technik. Выдержки из статьи приводит Дойче велле.

По оценке Ходжеса, «Россия c ее завоевательной войной против Украины и ее агрессией против всей Европы» является сегодня «первой и самой опасной в краткосрочной перспективе угрозой». Другими угрозами он считает Китай, Иран и Северную Корею.

С точки зрения Ходжеса, «путинская война против Украины превратила российскую экономику в руины», а большая часть военнослужащих РФ «показывают себя некомпетентными и коррумпированными».

«Но что такое победа?» - задает Ходжес вопрос. И отвечает: «Победа означает оттеснение российских вооруженных сил к международно признанным границам Украины 1991 года. И да, это включает Крым. Победа также включает в себя возвращение десятков тысяч похищенных украинских детей, привлечение к ответственности за военные преступления России в Международном уголовном суде, использование российских средств для восстановления Украины и вступление Украины в НАТО».

«Если мы, глобальный Запад, особенно Соединенные Штаты, Германия, Великобритания и Франция, будем действовать сообща, я сохраняю оптимизм, что Украина действительно победит в этой войне», - указывает Ходжес.

Если же Украина проиграет свою военную оборонительную кампанию, предупреждает Ходжес, возрастет риск того, что «Россия нападет и на страны НАТО, используя обычные средства».

При этом он резко критикует политику экс-президента США Джо Байдена. Последний, по мнению Ходжеса, «не смог объяснить американскому народу, что в наших стратегических интересах, чтобы Украина победила агрессора Россию», «это привело к непоследовательной, противоречивой политике и поддержке Украины, осуществляемой по капле».

Украина должна быть в состоянии атаковать цели в глубоком тылу России без ограничений, которые ей устанавливают США или другие государства, считает экс-генерал.

Ходжес указывает, что 2025 год должен стать «годом промышленного соревнования», и Запад вместе с Украиной может его выиграть у России, «если учесть, что экономическая мощь Запада во много раз превосходит российскую».

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