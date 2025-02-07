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Председатель избиркома США не подчинится приказу Трампа

14:54 1204

Председатель Федеральной избирательной комиссии США (ФИК) Эллен Уэйнтрауб не намерена принимать во внимание подписанное президентом Дональдом Трампом уведомление о ее увольнении. Об этом она сообщила в посте в Х.

«Получила от президента США письмо, якобы увольняющее меня с должностей члена и председателя ФИК. Есть законный путь замены членов. Этот — незаконный», — сообщила Уэйнтрауб, прикрепив к посту факсимиле письма, подписанного Трампом, в котором он сообщает ей о немедленном увольнении и благодарит за службу.

Члены ФИК назначаются президентом США и утверждаются Сенатом. В соответствии с правилами член комиссии не может быть уволен до того, как президент представит кандидатуру его сменщика, а Сенат ее одобрит.

Комиссия состоит из шести человек, по три от Демократической и Республиканской партий. Место председателя передается по ротации. Уэйнтрауб, представляющая Демократическую партию, заняла пост председателя ФИК в январе. По ее словам, причиной, по которой Белый дом может хотеть от нее избавиться, — многочисленные выступления по поводу жалоб на президента США, так и не рассмотренные ФИК из-за того, что против этого выступили все три члена комиссии от Республиканской партии.

Белый дом пока не отреагировал на заявление Уэйнтрауб.

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