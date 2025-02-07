США арестовали второй самолет Мадуро

Власти США «определили, что есть основания для подачи иска о конфискации самолета», сообщает Госдепартамент. В качестве оснований для ареста воздушного судна названы нарушение режима санкций и экспортного контроля США, а также обвинения в отмывании денег.

Это второй венесуэльский самолет, который США арестовали в Доминиканской Республике за последние полгода. В сентябре 2024 года был конфискован самолет Dassault Falcon 900EX французского производства, который был перенаправлен во Флориду.

В четверг Рубио в рамках последней остановки в его центральноамериканском турне наблюдал, как сотрудник Министерства внутренней безопасности США прикрепил ордер к самолету, таким образом арестовав воздушное судно. Арестованный самолет проходил техническое обслуживание в аэропорту Санто-Доминго.

Госдепартамент заявил, что высокопоставленные члены правительства лидера Венесуэлы Николаса Мадуро использовали самолет Dassault Falcon 200 для поездок в Грецию, Турцию, Россию, Никарагуа и на Кубу.

В прошлом месяце спецпредставитель президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл встретился с Мадуро для переговоров и покинул Каракас с шестью американцами, задержанными в Венесуэле.