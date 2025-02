Трамп отправил ЦРУшника Кавукджяна в Норвегию

Майкл Кавукджян станет следующим послом США в Королевстве Норвегия, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Кавукджян является партнером в базирующейся в Нью-Йорке международной юридической фирме White & Case. Включен в Best Lawyers in America и Best of the Best по версии Euromoney. По версии Robb Report, входит в 100 лучших адвокатов США. Он бывший председатель Комитета по планированию имущества Американской ассоциации юристов.

Майкл Кавукджян занимал должность оперативного офицера в Директорате операций ЦРУ. Является пожизненным членом Совета по международным отношениям, членом Совета попечителей Института Гувера и директором Фонда Джеймстауна.