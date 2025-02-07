Трамп дошел до Тегерана

Американский президент Дональд Трамп подписал первый пакет санкций против Ирана, который направлен на уничтожение теневых схем продаж иранской сырой нефти Китаю. В Тегеране этого ждали. И уже начали обрабатывать население в традиционном духе – дескать, санкции нам нипочем, мы и без нефтяного экспорта прекрасно живем, а не сырьевые отрасли нашей экономики стремительно растут, год от года взбираясь все выше. Но руководство иранского КСИР взялось за голову. Нет, не от официальных заявлений властей. А от того, что принятые санкции лупят в первую очередь по кошельку этого «государства в государстве» и всех его программам – от поддержания иранских прокси до атомной программы, которую тоже курирует КСИР.

И чтобы они могли эффективнее это делать, иранский режим отдал им целые отрасли, в том числе нефтяной экспорт, в котором работают только те компании, которые связаны с руководством корпуса. Причем они же и забирают всю выручку, иранский бюджет не получает от этого ни реала. А финансисты корпуса, ссылаясь на секретность этих «теневых схем», отказываются сообщать реальные цифры продаж. Да и получаемые ими суммы от этого бизнеса иранский бюджет не видел от слова совсем – все забирал себе КСИР и тратил на собственные программы, иными словами, на то, что генералитет корпуса считал приоритетным. Естественно, для корпуса и его идеологии, а не для интересов социально-экономического развития Ирана. И совершенно справедливо на днях заявил министр финансов США Скотт Бессент, которому по должности придется реализовывать санкции Трампа: «Иранский режим по-прежнему сосредоточен на использовании своих нефтяных доходов для финансирования развития своей ядерной программы, производства смертоносных баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также для поддержки своих региональных террористических прокси-групп». Добавив при этом, что «Соединенные Штаты привержены агрессивной борьбе с любыми попытками Ирана обеспечить финансирование этой злонамеренной деятельности».

Причем между словами Трампа «Я хочу, чтобы Иран стал богатой и успешной страной» и введенными им же санкциями нет никакого противоречия. Он реально может этого хотеть, но при условии, что: a) у Ирана гарантированно не будет ядерной бомбы и b) что Иран перестанет спонсировать своих прокси, от которых у Ближнего Востока только головная боль. А сами они из национально-освободительных движений, которыми были раньше, постепенно трансформируются в трансграничные террористические группировки с мощными финансовыми корнями, и делать с этим режим в Тегеране ничего не собирается.