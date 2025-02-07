Российские спецслужбы хотели похитить казахстанского активиста. Он боролся за права родного языка

Центр «Досье» опубликовал материал о попытках российской разведки похитить казахстанского активиста Куата Ахметова, подтвержденный секретными документами российской разведки.

Ахметов, активист, который настаивал на обслуживании на казахском языке в различных публичных местах Казахстана, стал мишенью российской пропаганды. Его обвиняли в «русофобии», а в Казахстане ему инкриминировали «разжигание национальной розни». Согласно документам, агент российской разведки Виктор Васильев провел две недели в Украине в феврале 2022 года с целью похитить Ахметова, но операция не увенчалась успехом. Васильев указал, что Ахметов, возможно, был предупрежден о слежке, так как сразу после установки его местоположения уехал в Турцию. Он также добавил, что Ахметов мог быть связан с казахстанскими спецслужбами. Ахметов стал известен в Казахстане благодаря своим активным требованиям говорить на казахском языке в публичных местах и магазинах. Он публиковал видео, где обращался к продавцам и персоналу с требованием обслуживать его на казахском. Эти действия привлекли внимание российских СМИ, которые назвали его действия «русофобией» и «фашистским поведением». В ответ на это российские власти ограничили въезд Ахметову в Россию на 50 лет, а в Казахстане было возбуждено уголовное дело по обвинению в разжигании национальной розни. В августе 2021 года, после задержания Ахметова в Алматы, он решил покинуть страну, уехав сначала в Грузию, а затем в Украину. Позже активист переехал в Турцию. Адвокат Ахметова объяснил, что на момент его выезда из Казахстана не было наложено запрета на выезд. По данным прокуратуры Алматы, уголовное дело в отношении Ахметова продолжается, несмотря на заявления, что оно было прекращено в 2023 году. Ахметов, в свою очередь, подтверждает, что за ним следили в Казахстане и что его родственники также испытывали давление после его отъезда. На данный момент он продолжает проживать в Турции и не планирует возвращаться в Казахстан из-за угрозы преследования.

Отвечая на вопросы о материалах центра «Досье», Ахметов подтвердил, что он покинул Украину и уехал в Турцию, но опроверг утверждения о поддержке со стороны казахстанских спецслужб. По его словам, российские власти пытались его похитить, чтобы подавить казахстанских националистов: «Материалы центра «Досье» мне в прошлом году отправили друзья. Да, искали меня в Украине, но я к тому моменту уже уехал в Турцию. Российская власть хотела меня похитить, чтобы сломить дух националистов в Казахстане. Я слышал, что в таких случаях людям вводят психотропные препараты, заставляют публично извиняться, признавать, что они якобы действовали по чьему-то заказу за деньги. Так они хотят сломить волю казахов». Бывший адвокат Куата Ахметова, депутат Абзал Куспан, не исключает, что за его подопечным действительно могли вести охоту: «Я не могу отрицать такую версию. Но если это так, то эти действия выходят за рамки закона. В мире есть всего несколько стран, где спецслужбы ведут активную секретную работу. Россия — одна из них. Однако утверждать это с уверенностью я не могу, потому что прежде подобных случаев не было. Я не слышал, чтобы кого-то тайно похищали в Казахстане или за его пределами. В России есть организация «Россотрудничество», которая держит руку на пульсе всего, что происходит в мире. Вероятно, они заприметили Ахметова». Что касается агента, Виктора Васильева, то по данным центра «Досье», он был отправлен в Украину для поимки Ахметова. В 2018 году Васильев сменил фамилию с Луковенко на Васильев. Луковенко — выпускник экономического факультета МГУ, известный в ультраправых кругах и бывший член организации «Русский вердикт». Он был осужден за убийство иностранца в московском метро в 2009 году и приговорен к восьми годам лишения свободы. После условно-досрочного освобождения в 2016 году он стал известен как националист, утверждая, что осознал свою русскую идентичность через боль и несправедливость. Васильев в настоящее время позиционирует себя как «путешественник, африканист, политтехнолог» и утверждает, что занимается проектами России в Западной Африке, направленными против геополитических оппонентов. Центр «Досье» также указал, что Васильев продолжает свою деятельность как агент, хотя казахстанская служба «Радио Свобода» не получила ответа на запросы, отправленные ему через соцсети.