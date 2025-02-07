Cкандально известного российского депутата исключили из комитета

Соответствующий проект постановления внесла в Думу комиссия по регламенту. Документ будет рассмотрен 11 февраля. По данным издания, Гурулева собираются перевести в комитет по региональной политике.

Гурулев известен своим одиозным поведением и неоднозначными высказываниями, в частности, призывами о ядерных атаках по «врагам России». Например, в июне 2024 года в эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что необходимо нанести ядерный удар по Нидерландам. По его мнению, такая атака сможет поставить Европу на колени.

«Я для себя обнаружил, что практически где-то на 50–60% обеспечения Европы углеводородами находится в Голландии. Представляете, в Голландии на побережье. У военных это называется жирная цель. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб, чтобы Европа встала на колени. Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса», — сказал депутат.

В ноябре Гурулев отреагировал на разрешение Украине со стороны США бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории. Ответом, по его мнению, должен был стать демонстративный ядерный удар по США. «Я вас уверяю — обратки не будет. Потому что тот [ядерный] арсенал, который есть у России, 100% сдерживает [власти США] от применения ядерного оружия», — заявил он в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым».

В начале прошлого года в эфире телеканала «Царьград» депутат сказал, что для граждан, которые «идут против государства», нужно возродить систему ГУЛАГа. «Мне сейчас говорят: «Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ». Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда. И не только я хочу, и народ хочет этого», — убежден депутат.