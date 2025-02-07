У Зеленского заявили о желании войны России и США

Вариант со вступлением США на стороне Украины в вооруженный конфликт с Россией является более предпочтительным для Киева, заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Так Подоляк ответил на вопрос телеведущего. Тот обратил внимание на слова президента США Дональда Трампа, который не исключил отправки американских войск в сектор Газа, и спросил: можно ли допустить вариант, при котором США отправят войска на украинскую территорию, чтобы «вернуть недра [в утраченных регионах] и таким образом победить Путина».

«Ну, предположить можем все что угодно с вами, но есть рациональные вещи. Смотрите, на Путина можно давить совершенно иначе, не обязательно доводить до прямого боестолкновения американцев и России. Ну, нам бы, безусловно, было гораздо лучше [при таком варианте], потому что все же это война иного уровня, но мы понимаем, что это слишком тяжело, потому что, когда мы говорим о секторе Газа, там все же ХАМАС, это террористическая организация», — ответил Подоляк.

Он также выразил сомнения, что европейские страны одобрят ввод миротворческого контингента на территорию Украины, поскольку этот вариант будет сложно объяснить избирателям, а власти России будут активно противодействовать сторонникам такого варианта.

Подоляк сделал это заявление, обсуждая возможное соглашение между Украиной и США на разработку залежей с полезными ископаемыми. Эту идею осенью выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, а теперь свою заинтересованность в ней выразил и Трамп. Киев требует, чтобы добытые ресурсы не попали в Россию.

На украинской территории находятся залежи множества полезных ископаемых, в том числе титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, апатит, флюорит и никель, говорится на сайте Всемирного экономического форума. Многие из них Геологическая служба США упоминает в числе 50 наиболее важнейших ресурсов для нацбезопасности и экономики. Однако многие залежи находятся на оккупированных Россией территориях Украины.