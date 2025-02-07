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Маск предложил помощь Казахстану

16:33 305

Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), предприниматель Илон Маск предложил помощь Казахстану в оптимизации государственного бюджета. Об этом заявил министр экономики центральноазиатской республики Серик Жумангарин, передает агентство «КазТАГ».

По его словам, Маск вышел на казахского чиновника и предложил услуги оптимизации. «Я его пригласил, говорю: «приходи, давай поработаем вместе, создадим рабочую группу. Если увидишь какие-то вещи, где можно сокращать», — заявил Жумангарин.

Он добавил, что сокращения бюджета должны быть разумными и не касаться простого гражданина республики. Жумангарин заявил, что в новом Налоговом кодексе будут сокращены льготы для крупного бизнеса.

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