В Госдуме испугались цветной революции

Страны НАТО усилили «гибридную войну» против России и стали якобы привлекать для «дестабилизации ситуации» террористические ячейки с целью организации цветных революций, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, распространение радикализма и экстремизма стало очередной, седьмой по счету, методикой действий западных стран против России. До этого он утверждал, что другими целями «внешнего воздействия» были «дети и молодежь, здоровье граждан, финансы и экономика, территориальная целостность государства, духовно-нравственные основы, а также электоральные процессы в России».

«Комиссия фиксирует активное использование странами НАТО экстремистских и террористических организаций в качестве средства для ведения гибридной войны. Это делается для достижения алчных геополитических целей, расшатывания внутриполитической обстановки, инициирования цветных революций. Запад, помимо традиционных способов вмешательства, перешел к тактике запугивания. Появились не только угрозы убийствами, терактами и диверсиями, но и совершаются конкретные преступления», — сказал Пискарев, не упомянув какие-либо подробности.

По словам депутата, чтобы не допустить подобное «вмешательство», члены думской комиссии разработали дополнительные поправки в законодательство, согласно которым вплоть до пожизненного заключения ужесточено наказание за терроризм, диверсии и причастность к ним. Кроме того, законодатели усилили наказания за задействование детей в преступлениях через интернет, а также «введена строгая уголовная ответственность за оказание финансовой или иной помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России».

Позже Пискарев также рассказал представителям комитетов парламентов стран ОДКБ по безопасности, что Госдума выявила попытки «внешних сил повлиять на ход избирательной кампании в период подготовки и проведения выборов президента России». Правда, какие именно действия предпринимали «внешние силы», он не раскрыл.