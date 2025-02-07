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Россия захватила стратегически важный украинский город

17:18 2421

Российская армия "взяла под полный контроль" город Торецк Донецкой области Украины, утверждает Минобороны России. 

Оборона Торецка в Бахмутском районе — самого крупного из этих населенных пунктов — началась в июне 2024 года, за это время город фактически превратился в руины. До войны там жили свыше 30 тысяч человек. 

К началу полномасштабных боевых действий в 2022 году Торецк был важным логистическим центром ВСУ. Его стратегическое значение для российских войск заключается в том, что город является одним из плацдармов для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Для ВСУ Торецк — важный опорный пункт, прикрывающий дорогу на Константиновку и Часов Яр и потенциально служащий плацдармом для наступления на Горловку.

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