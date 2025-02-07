Загорелся шпионивший за турецким флотом российский корабль

Российский разведывательный корабль «Кильдин» 23 января столкнулся с серьезной нештатной ситуацией у побережья Сирии: на борту вспыхнул пожар, а судно утратило управление. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), в распоряжении которого оказалась аудиозапись переговоров экипажа с другим судном, а также фото и видео, на которых запечатлены клубы черного дыма над кораблем.

Как уточняет AP, эти материалы предоставили военные одной из стран НАТО, чей корабль находился неподалеку во время инцидента. При этом российские власти ранее не сообщали о проблемах на борту разведывательного корабля Черноморского флота. По данным агентства, экипаж «Кильдина» отказался от предложенной помощи со стороны корабля Североатлантического альянса. Источники AP, подчеркивают, что российское судно в момент происшествия выполняло задачу по наблюдению за учениями ВМС Турции, которая является членом НАТО.

Причины возгорания на борту пока остаются неизвестными. Сообщается, что команда боролась с огнем на протяжении четырех часов и даже готовилась к эвакуации на спасательных шлюпках, однако в итоге пожар удалось потушить. В ходе переговоров, опубликованных AP, член экипажа «Кильдина» сообщил, что судно находится в дрейфе и не контролируется экипажем. В связи с этим корабль запросил у сухогруза «Милла Мун» (флаг Того) изменить курс, чтобы избежать столкновения. Сухогруз выполнил этот запрос.

По словам собеседников агентства, экипаж в конечном итоге восстановил контроль над судном, и сейчас «Кильдин» находится вблизи сирийского порта Тартус, продолжая выполнять разведывательные задачи. Его сопровождают неназванный фрегат и судно снабжения.