Бывший «командир» карабахских сепаратистов получил 5,5 года

Уголовный суд в Армении приговорил к 5,5 года лишения свободы «командующего» бывшего сепаратистского режима в Карабахе Джалала Арутюняна, признав его виновным в совершении «служебной халатности».

Согласно обвинительному заключению, будучи должностным лицом и общественным служащим, Арутюнян в период военного положения, объявленного 12 октября 2020 года, допустил халатное отношение к службе, что привело к тяжким последствиям по неосторожности.