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Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Бывший «командир» карабахских сепаратистов получил 5,5 года

17:59 1502

Уголовный суд в Армении приговорил к 5,5 года лишения свободы «командующего» бывшего сепаратистского режима в Карабахе Джалала Арутюняна, признав его виновным в совершении «служебной халатности».

Согласно обвинительному заключению, будучи должностным лицом и общественным служащим, Арутюнян в период военного положения, объявленного 12 октября 2020 года, допустил халатное отношение к службе, что привело к тяжким последствиям по неосторожности.

Бывший «командир» карабахских сепаратистов получил 5,5 года
Бывший «командир» карабахских сепаратистов получил 5,5 года
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Бывший «командир» карабахских сепаратистов получил 5,5 года
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