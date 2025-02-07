Российская нефть упала ниже потолка

Цена на российскую нефть марки Urals опустилась ниже $60 за баррель впервые с декабря 2024 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

Как отмечает агентство, такая динамика свидетельствует об эффективности последних ограничительных мер США против российской нефтяной отрасли, введенных еще администрацией Джо Байдена. Включение в санкционные списки 161 танкера привело к тому, что индийские и китайские покупатели опасаются иметь дело с ними, а остальные работающие с российской нефтью суда подняли тарифы.

Цена Urals опустилась ниже уровня «потолка», установленного странами «Большой семерки» (G7), и это теоретически позволяет российским экспортерам пользоваться западными услугами, такими как танкеры и страхование, при условии, что трейдеры подтвердят, что нефть была куплена по цене ниже пороговой, указывает агентство.

В декабре 2022 года страны Евросоюза, G7 и Австралия, составляющие коалицию по ограничению цен, ввели потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций ЕС. Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.