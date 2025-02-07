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Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Администрация Трампа требует ухода Израиля из Ливана

18:42 1010

Заместитель специального посланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус заявила, что администрация Трампа настаивает на полном выводе сил армии Израиля из южного Ливана к 18 февраля, сообщают израильские СМИ.

Морган Ортагус на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном

«Мы твердо придерживаемся этой даты», – сказала она.

В пятницу, 7 февраля, Ортагус встретилась с президентом Ливана Джозефом Ауном в его резиденции во дворце Баабда в Бейруте. По завершении переговоров стороны дали совместную пресс-конференцию.

Морган Ортагус заявила, что «Хезболла» должна оставаться побежденной, разоруженной, и ее представительство в правительстве Ливана исключено.

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