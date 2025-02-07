В НАТО обсуждают отправку войск в Гренландию

Об этом сообщает британская The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, союзники провели неформальные переговоры с участием «десятков» представителей стран Европы, где в том числе коснулись вопроса отправки военных на остров.

На переговорах шла речь о том, «как поступить с войсками НАТО» в случае, если Дональд Трамп решится захватить остров силовым путем, пишет газета со ссылкой на источники. В частности, обсуждался вопрос, могут ли члены объединения в случае американского вторжения в другое государство-член НАТО применять 5-ю статью Североатлантического договора, которая гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса, отмечает The Telegraph.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что власти страны начали обсуждать с Данией размещение европейских войск в Гренландии в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить датскую автономию.

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил о намерении купить Гренландию, которая является автономной частью Дании. На этом фоне министр обороны Дании объявил о планах увеличить расходы на защиту острова.